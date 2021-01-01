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ميسي يحقق رقما قياسيًا جديدًا مع برشلونة

الإثنين 04 يناير 2021 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يحقق رقما قياسيًا جديدًا مع برشلونة



وكالات / سما /

واصل ليونيل ميسي، كتابة التاريخ مع فريقه برشلونة، وحقق رقما قياسيا جديدا، بعدما شارك في مباراة هويسكا، أمس الأحد، لحساب الأسبوع الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وشارك ميسي أساسيا في المباراة، التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون رد، وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أن هذه المباراة رقم 500 لميسي بقميص برشلونة في الدوري الإسباني.

وأضافت أن ميسي بات أول لاعب غير إسباني، يصل إلى 500 مباراة في تاريخ "الليغا".

وأصبح ميسي بشكل عام، ثالث أكثر لاعب مشاركة في الدوري الإسباني، بعد الإسبانيين تشافي هيرنانديز (505 مباريات)، والحارس أندوني زوبيزاريتا (622 مباراة).

وخاض ميسي البالغ عمره 33 عاما، 750 مباراة بقميص برشلونة في جميع المنافسات، وهو الهداف التاريخي للفريق الكتالوني ومسابقة "الليغا"، كما يعتبر أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع ناد واحد في تاريخ كرة القدم (644 هدفا مع برشلونة).

#برشلونة #ميسي #الدوري الإسباني #هويسكا

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