شاهد.. 41 لاعبا بقائمة المنتخب الأولمبي الفلسطيني

رام الله / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن القائمة الأولية المستدعاة للمعسكر التدريبي الداخلي للمنتخب الأولمبي, المقرر عقده في "الفارعة" بمحافظة "طوباس" في الضفة المحتلة، خلال الفترة من 5-12 يناير الجاري.

ويسعى الطاقم التدريبي الجديد للأولمبي بقيادة المدير الفني إيهاب أبو جزر, إلى الوقوف على مستوى اللاعبين وإجراء الاختبارات اللازمة قبل اختيار القائمة النهائية.

وأوضح اتحاد القدم, أنه سيتم التحاق عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي بمعسكر المنتخب الأول في اليوم الثاني من بداية المعسكر التدريبي، بحيث يتم الإعلان عن أسمائهم الأربعاء القادم.





