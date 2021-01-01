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الشخرة: انخفاض نسبة الإصابات بكورونا في غزة والضفة مقارنة بالأسابيع السابقة

الإثنين 04 يناير 2021 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشخرة: انخفاض نسبة الإصابات بكورونا في غزة والضفة مقارنة بالأسابيع السابقة



رام الله / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، اليوم الاثنين، إن هناك انخفاضاً في المنحى الوبائي في فلسطين عقب إجراءات الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، معرباً عن أسفه في الوقت ذاته من بقاء نسبة الوفيات عالية حتى اللحظة، مقارنة بدول أخرى، وبالمعدل الثابت في منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الشخرة، في حديث للإذاعة الرمسية، بأن نسبة الإصابات انخفضت إلى 20% من مجمل الفحوصات اليومي في المحافظات الشمالية وإلى 18% في المحافظات الجنوبية مقارنة بالأسابيع السابقة، فيما تبلغ نسبة إشغال الأسرة الآن 60% في كافة أنحاء فلسطين، مشيرا إلى وجود عدد من الحالات في العناية المتوسطة و124 حالة في العناية الحثيثة حتى يوم أمس، متوقعا ازديادها هذا اليوم، كما يتواجد اليوم 30 مصابا موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ونوه الشخرة إلى وجود عزوف من قبل المواطنين في بعض المحافظات على إجراء الفحوصات، معرباً عن أمله بأن يكون هنالك استجابة لديهم، حتى تتمكن الطواقم الطبية من القيام بعملها، وصولا لعمل رصد وبائي كامل في كشف الحالات المصابة، والمساعدة في تقديم العلاج اللازم لها .

وحذر من حدوث وفيات في حال لم يتم التدخل الطبي الفوري لعدد من الحالات، متمنياً من كافة المصابين المتواجدين في منازلهم وأصبحوا يعانون من أعراض الاتصال بالطواقم الطبية لأخذ المشورة، حتى لا يستدعي الأمر إدخالهم للمستشفيات، ووصلهم بأجهزة الاكسجين والتنفس الاصطناعي.

#وزارة الصحة #الشخرة #فيروس كورونا #الضفة #غزة

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