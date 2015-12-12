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غزة: الحكم بالإعدام شنقاً لمدان قتل خالته طعناً بالسكين

الإثنين 04 يناير 2021 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الحكم بالإعدام شنقاً لمدان قتل خالته طعناً بالسكين



غزة / سما /

قضت محكمة بداية شمال غزة اليوم حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت،  على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت المحكمة المدان (ف/ن) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل خالته المغدورة نعمة فارس النمنم " عزام"، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحيازة سكين في مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وجاء حكم الإعدام بعد قرار المحكمة بإلزام النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم وكذلك الدفاع .

يذكر أن المدان قتل قصداً خالته المجني عليها بتاريخ (12/12/2015) وذلك بأن بيت النية لقتلها وأعد العدة لذلك أداة مؤذية من نوع "سكين" وما أن أظفر بها حتى سدد لها عدة طعنات نافذة في أنحاء قاتلة من جسدها مما أدى لإزهاق روحها  وذلك كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام التي يسعى القضاء لإنهائها وعدم إبقاءها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة (النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي سعياً منه لتحقيق مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.

#الإعدام

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