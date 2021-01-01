أبو حسنة : إجراءات جديدة في الأونروا بشأن المساعدات الغذائية وهي كالتالي ..

غزة / سما /

قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاثنين، إن الوكالة تتخذ في هذه الفترة إجراءات جديدة بشأن عملية المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين.

وأوضح أبو حسنة في حديث إذاعي، أن الأونروا في المرحلة المقبلة ستمنح كل لاجئ مسجل في "كرت التموين"، مساعدات غذائية، باستثناء من له راتب ثابت ومنتظم بحد أدنى سيتم تحديده لاحقًا.

وبين أن هذه الإجراءات هي تقنية، وتهدف لتوزيع تلك المساعدات بشكل عادل على من يستحقها، مشيرًا إلى أنه تجري عملية فلترة لأسماء المستفيدين، لأن هناك العديد من الأشخاص وهم من الأغنياء يتسلمون مساعدات غذائية على حساب آخرين هم بحاجة لها.

وشدد المستشار الإعلامي للأونروا، على أن فكرة المؤامرة ليست مطروحة في سياسات الوكالة، ونفس الكمية التي يتسلمها اللاجئون من المساعدات الغذائية، سوف سيتم توزيعها على نفس الأشخاص.

وأشار أبو حسنة إلى أن الأونروا تعيش أزمة مالية كبيرة باتت تتمثل في أن المصروفات أكثر من الدخل، مشيرًا إلى أن "العالم أصبح يقطّر المال على الأونروا" وفق وصفه.