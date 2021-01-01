  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو حسنة : إجراءات جديدة في الأونروا بشأن المساعدات الغذائية وهي كالتالي ..

الإثنين 04 يناير 2021 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة : إجراءات جديدة في الأونروا بشأن المساعدات الغذائية وهي كالتالي ..



غزة / سما /

 قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاثنين، إن الوكالة تتخذ في هذه الفترة إجراءات جديدة بشأن عملية المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين.

وأوضح أبو حسنة في حديث إذاعي، أن الأونروا في المرحلة المقبلة ستمنح كل لاجئ مسجل في "كرت التموين"، مساعدات غذائية، باستثناء من له راتب ثابت ومنتظم بحد أدنى سيتم تحديده لاحقًا.

وبين أن هذه الإجراءات هي تقنية، وتهدف لتوزيع تلك المساعدات بشكل عادل على من يستحقها، مشيرًا إلى أنه تجري عملية فلترة لأسماء المستفيدين، لأن هناك العديد من الأشخاص وهم من الأغنياء يتسلمون مساعدات غذائية على حساب آخرين هم بحاجة لها.

وشدد المستشار الإعلامي للأونروا، على أن فكرة المؤامرة ليست مطروحة في سياسات الوكالة، ونفس الكمية التي يتسلمها اللاجئون من المساعدات الغذائية، سوف سيتم توزيعها على نفس الأشخاص.

وأشار أبو حسنة إلى أن الأونروا تعيش أزمة مالية كبيرة باتت تتمثل في أن المصروفات أكثر من الدخل، مشيرًا إلى أن "العالم أصبح يقطّر المال على الأونروا" وفق وصفه.

#عدنان أبو حسنة #الاونروا #المساعدات

الأكثر قراءة اليوم

تردد قناة الأهلي الجديد 2021 hd على نايل سات وجميع الأقمار

رابط نتائج القبول ضمن قناة التعليم الموازي 2021 في العراق

صحيفة اسرائيلية: لهذا السبب.. الرئيس عباس يطالب باستئناف المفاوضات مع إسرائيل في أقرب وقت

صحة غزة تعلن موعد وصول لقاح فيروس "كورونا" إلى فلسطين..

هنية يتلقى رسالة خطية من الرئيس عباس

حماس تتلقى ضمانات هذه الدول لإجراء الانتخابات الفلسطينية

تسريب مكالمة ترامب يُحدث هزة بواشنطن

الأخبار الرئيسية

صحيفة: هذا ما دفع هنية لإرسال رسالة الموافقة على الانتخابات للرئيس عباس ..

الصحة بغزة : 5 حالات وفاة و360 إصابة جديدة بفيروس كورونا و510 حالة تعافٍ

5ff2be1142360423836d3cc4

ايران: مشروع قانون ملزم يحدد موعدا نهائيا للقضاء على إسرائيل خلال هذه الفترة ..

سس

ضابط إسرائيلي يرصد التهديدات و التطورات الأمنية بالمنطقة

ترامب

تسريب مكالمة ترامب يُحدث هزة بواشنطن

اعلان سما رسائل