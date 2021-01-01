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الاحتلال يواصل اغلاق دير نظام ويجرف بركة سباحة

الإثنين 04 يناير 2021 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اغلاق قرية دير نظام شمال رام الله، لليوم الثاني على التوالي، بعد أحداث دامية شهدتها يوم أمس، أسفرت عن اعتقال 20 مواطنا، والاعتداء على المواطنين بالضرب.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن 16 من المعتقلين منتصف الليلة الماضية، وأبقت على أربعة منهم قيد الاعتقال، وهم: شهاب عبد الحميد التميمي، والشقيقان سائد وشاكر عبد المعطي الخطيب، وتوفيق الخطيب.

وأضافت المصادر، أن جرافات الاحتلال جرفت بركة سباحة في أراضي قرية دير نظام، بعد منع التجول في القرية ومحاصرتها.

وتشهد قرية دير نظام (1200 نسمة) على الدوام، اقتحامات من قبل قوات الاحتلال وهجمات من قبل مستوطني مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضيها والذين يسعون للسيطرة على عين المياه الخاصة بها.

#الاحتلال

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