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تخبط إسرائيلي بشأن إمكانية فرض إغلاق شامل

الإثنين 04 يناير 2021 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تخبط إسرائيلي بشأن إمكانية فرض إغلاق شامل



القدس المحتلة / سما /

ما زالت الحكومة الإسرائيلية المسيرة للأعمال، تعيش في حالة تخبط بشأن مسألة فرض إغلاق صحي جديد لمدة أسبوعين أو إمكانية تشديد الإجراءات الحالية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة يرغب في إغلاق بعض الصفوف بالنظام التعليمي، وربما التوجه لإغلاقه بشكل كامل وفقًا لمستجدات الحالة الوبائية.

ويطالب وزير الصحة بولي إدلشتاين بفرض إغلاق محكم لمدة أسبوعين، بينما يرى نتنياهو أن 7 إلى 10 أيام تكفي.

ويعارض وزير التعليم يؤاف غالانت خطوة إغلاق المدارس باعتبارها أنها ليست مصدرًا للعدوى.

ويبدو أن بيني غانتس وزير الجيش وزعيم حزب أزرق- أبيض يرفض مثل هذه الخطوات، ويعتبر أن الإغلاق الشامل سيكون موضع تساؤل في ظل ارتفاع عدد الإصابات وما يقابله من ارتفاع أعداد المتلقين للقاح.

وفي السياق، قال إدلشتاين إنه في غضون 3 أشهر سيتم الانتهاء من تطعيم كل من يرغب في ذلك وحينها يمكن إعادة فتح المرافق الاقتصادية وإحياء النشاط الثقافي.

#اسرائيل #فيروس كورونا #اغلاق

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