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ميرتس يخوض الانتخابات الإسرائيلية بقائمة يهودية- عربية مشتركة

الإثنين 04 يناير 2021 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميرتس يخوض الانتخابات الإسرائيلية بقائمة يهودية- عربية مشتركة



القدس المحتلة / سما /

 قرر حزب ميرتس اليساري الإسرائيلي، أن يخوض الانتخابات الإسرائيلية العامة المقبلة في الثالث والعشرين من مارس/ آذار المقبل، بقائمة يهودية- عربية موحدة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن الحزب قرر تخصيص مقعدين في قائمته التي ستخوض الانتخابات لشخصيتين عربيتين من الداخل، على أن تكون من ضمن المراكز الخمسة الأولى.

ومن بين الأسماء المطروحة بقوة غيداء ريناوي زعبي مديرة عام جميعة أصدقاء مستشفى بوريا، إلى جانب عضو الكنيست السابق عيساوي فريج.

وقرر الحزب إلغاء الانتخابات التمهيدية بعد التوافق على ذلك.

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