رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الاثنين، حملة قمع واعتقالات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، وتجريف أراضٍ في بديا وبيت لحم.

كما تناولت تسجيل 31 حالة وفاة و1155 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

رشيدة طليب تؤدي القسم القانوني في الكونغرس بالثوب الفلسطيني المطرز

الخصاونة: سنواصل التصدي لكل الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس

دير نظام.. حين تواجه قرية إرهاب دولة

المالكي: إجماع دولي حول دعوة الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام

الاحتلال يقر مخططات استيطانية والمستوطنون يواصلون العربدة

رئيس الوزراء يفتتح مركز الداخلية لخدمات الجمهور

31 وفاة و1155 إصابة بـ"كورونا"

التفكجي: الاستيطان في القدس يتمدد على حساب الأرض والهوية

المستوطنون يترجمون حقدهم "عمليا" وسط بلدة حوارة

الاستيطان في الخليل.. صراع على أرض يدفع أهلها ثمن حفظها بالدماء والدموع

غزة: أول جسم شبابي يختص برياضة الدرجات لذوي البتر

"الأيام":

في مكالمة مسجلة.. ترمب ضغط على مسؤول الانتخابات بولاية جورجيا لتغيير النتيجة

البحرية المصرية تعتقل 3 صيادين قرب الحدود مع القطاع

مصادرة عشرات الدونمات في محافظة بيت لحم ومسيرة في مسافر يطا ضد ممارسات الاحتلال

الاحتلال يحاصر دير نظام وينفذ اعتقالات بعد إصابة مستوطنة رشقت سيارتها بالحجارة

"الجائحة": وفاة 31 مواطنا، ورصد 1155 إصابة

76 إصابة جديدة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بأميركا

الأردن: 26 وفاة و1540 إصابة جديدة بكورونا

"القدس":

تلقى رسالة جوابية من الرئيس عباس.. هنية: عازمون على تحقيق الوحدة الوطنية وإنجاز المصالحة

حملة قمع واعتقالات في دير نظام وتجريف ومصادرة أراض في بديا وبيت لحم

الرئيس يقبل استقالة محافظ سلطة النقد

31 وفاة و1155 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1419 حالة تعاف

إخلاء سبيل الفنانة سما عبد الهادي