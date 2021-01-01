  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الإثنين 04 يناير 2021 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الاثنين، حملة قمع واعتقالات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، وتجريف أراضٍ في بديا وبيت لحم.

كما تناولت تسجيل 31 حالة وفاة و1155 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

رشيدة طليب تؤدي القسم القانوني في الكونغرس بالثوب الفلسطيني المطرز

الخصاونة: سنواصل التصدي لكل الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس

دير نظام.. حين تواجه قرية إرهاب دولة

المالكي: إجماع دولي حول دعوة الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام

الاحتلال يقر مخططات استيطانية والمستوطنون يواصلون العربدة

رئيس الوزراء يفتتح مركز الداخلية لخدمات الجمهور

31 وفاة و1155 إصابة بـ"كورونا"

التفكجي: الاستيطان في القدس يتمدد على حساب الأرض والهوية

المستوطنون يترجمون حقدهم "عمليا" وسط بلدة حوارة

الاستيطان في الخليل.. صراع على أرض يدفع أهلها ثمن حفظها بالدماء والدموع

غزة: أول جسم شبابي يختص برياضة الدرجات لذوي البتر

"الأيام":

في مكالمة مسجلة.. ترمب ضغط على مسؤول الانتخابات بولاية جورجيا لتغيير النتيجة

البحرية المصرية تعتقل 3 صيادين قرب الحدود مع القطاع

مصادرة عشرات الدونمات في محافظة بيت لحم ومسيرة في مسافر يطا ضد ممارسات الاحتلال

الاحتلال يحاصر دير نظام وينفذ اعتقالات بعد إصابة مستوطنة رشقت سيارتها بالحجارة

"الجائحة": وفاة 31 مواطنا، ورصد 1155 إصابة

76 إصابة جديدة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بأميركا

الأردن: 26 وفاة و1540 إصابة جديدة بكورونا

"القدس":

تلقى رسالة جوابية من الرئيس عباس.. هنية: عازمون على تحقيق الوحدة الوطنية وإنجاز المصالحة

حملة قمع واعتقالات في دير نظام وتجريف ومصادرة أراض في بديا وبيت لحم

الرئيس يقبل استقالة محافظ سلطة النقد

31 وفاة و1155 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1419 حالة تعاف

إخلاء سبيل الفنانة سما عبد الهادي

#الصحف الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

تردد قناة الأهلي الجديد 2021 hd على نايل سات وجميع الأقمار

رابط نتائج القبول ضمن قناة التعليم الموازي 2021 في العراق

ثروتها 8 مليار دولار.. ضجة و جدل بعد زواج سعودية ثرية من سائقها الباكستاني (فيديو

صحيفة اسرائيلية: لهذا السبب.. الرئيس عباس يطالب باستئناف المفاوضات مع إسرائيل في أقرب وقت

صحة غزة تعلن موعد وصول لقاح فيروس "كورونا" إلى فلسطين..

هنية يتلقى رسالة خطية من الرئيس عباس

حماس تتلقى ضمانات هذه الدول لإجراء الانتخابات الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

صحيفة: هذا ما دفع هنية لإرسال رسالة الموافقة على الانتخابات للرئيس عباس ..

5ff2be1142360423836d3cc4

ايران: مشروع قانون ملزم يحدد موعدا نهائيا للقضاء على إسرائيل خلال هذه الفترة ..

سس

ضابط إسرائيلي يرصد التهديدات و التطورات الأمنية بالمنطقة

ترامب

تسريب مكالمة ترامب يُحدث هزة بواشنطن

الجيش

الفلسطيني أبو عرام أحد الضحايا.. هكذا تبدو السرقة نظاماً والكذب لساناً ناطقاً باسم الجيش الإسرائيلي

اعلان سما رسائل