أبرز عناوين الصحف العبرية

القدس المحتلة/سما/

التخوفات الإسرائيلية من وقوع عمليات أمنية في ذكرى اغتيال سليماني، وتحصين أكثر من مليون إسرائيلي باللقاحات المضادة للكورونا، تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام العبرية اليوم.

القناة 13 العبرية:

- النيابة العامة الإسرائيلية قدمت بالأمس لائحة اتهام معدلة لنتنياهو، في الملف رقم 4000، ملف والا نيوز.



- قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت 15 شابا فلسطينيتينا من قرية دير نظام قضاء البيرة، بزعم إلقاء الحجارة.

القناة 12 العبرية:

- الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: خلال العام 2020، مات 28 جنديًا اسرائيليًا، تسعة منهم ماتوا انتحارا.

- تخوفات من عملية أمنية: الجيش يعلن عن منطقة المطلة، المحاذية للحدود مع لبنان، منطقة عسكرية مغلقة.

القناة11 العبرية – كان:

- الصحة الإسرائيلية: تسجيل 5135 إصابة جديدة بالكورونا منذ الأمس، والوفيات 3416 حالة منذ تفشي الوباء.

- الصحة الإسرائيلية: مليون و224 ألف مواطن تم تطعيمهم باللقاحات المضادة للكورونا حتى الأمس.

القناة 7 العبرية:

- الأجهزة الأمنية الامارتية أحبطت الليلة عملية أمنية ضد أهداف سياحية واقتصادية في إمارة دبي.

- السفير جلعاد أردان: الأمم المتحدة تتجاهل الضحايا اليهود الذين يسقطون في العمليات الأمنية.

مفزاكي راعم:

- اندلاع مواجهات عنيفة الليلة في أريحا بالضفة الغربية، وإصابة 3 شبان فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي.

- الجيش الإسرائيلي، أطلق النار الليلة على أراضي زراعية شرقي بلدة خزاعة وعلى مراكب صيد في بحر غزة.

معاريف:

- حسن نصر الله: "إذا أرادت إيران الانتقام لمقتل سليماني، فستفعل ذلك لوحدها، ولن تعتمد على أحد".

- وزير الصحة الإسرائيلي، يولي أدليشتاين، سيطالب من كابينت الكورونا، تمديد فترة الإغلاق الشامل.

يديعوت:

- فصل مسؤول كبير بمصلحة السجون الإسرائيلية، بعد اتهامه بعملية تحرش بالسجانات خلال العمل.

- تقارير لبنانية: إصابة 7 أشخاص الليلة، في حادثة انفجار مخزن وقود على الحدود بين لبنان وسوريا.