إسرائيل : تسجيل 5135 إصابة جديدة بكورونا و1.2 مليون تلقوا اللقاح

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 5135 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، وأن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 6.6% من بين قرابة 78 ألف فحص.

ووفقا لمعطيات الوزارة، فإن 1314 مريضا بكورونا يرقدون بالمستشفيات، بينهم 731 مريضاً في حالة خطيرة. ويخضع 201 مريض لتنفس اصطناعي. وبلغت حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة 3416 وفاة، بينهم 12 توفوا أمس. وتوفي منذ بداية الشهر الجاري 69 مريضا بكورونا، بينما بلغ عدد الوفيات في الشهر الماضي 472 مريضا بكورونا، أي 15 مريضا توفوا يوميا.

وهناك 49,643 مريضا بكورونا نشطا، بينهم 9719 مريضا بالفيروس في القدس وحدها، 2056 في مدينة بني براك، و842 في الناصرة.

وأعلنت وزارة الصحة أن 1.224 مليون شخص تلقى الجرعة الأولى من تطعيم كورونا. وبقي في صناديق المرضى 170 ألف جرعة أولى من اللقاح، وأنه لن يتم تحديد مواعيد لتلقي اللقاح ابتداء من مساء يوم السبت المقبل. وبقي في صندوق المرضى العام قرابة 100 ألف لقاح، وفي صندوق المرضى مكابي 50 ألف لقاح.

وستبدأ صناديق المرضى يوم الأحد المقبل بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح للذين تلقوا الجرعة الأولى.

وقال مدير عام وزارة الصحة الاسرائيلية بروفيسور حيزي ليفي، إنه يتوقع وصول شحنة اللقاحات الثانية إلى إسرائيل في بداية شباط/ فبراير المقبل. وشدد على أن جميع الذين تلقوا جرعة التطعيم الأولى سيتلقون الجرعة الثانية أيضا "وهذه اللقاحات متوفرة في إسرائيل".

وتطرق إلى الاقتراح بالتطعيم بجرعة واحدة فقط، وقال إنه "إذا انتقل العالم إلى التطعيم بجرعة واحدة، فنحن أيضا سنفكر في ذلك. ونحن لسنا في هذا المكان بعد".