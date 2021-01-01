صو: "جيهان" تبدع في صناعة الشوكولاتة وتؤسس أول متجر من نوعه لصناعتها في غزة

غزة / سما /

تبدع السيدة جيهان خضر(39عام) من سكان مدينة غزة في صناعة قطع الشكولاتة بطريقة عصريه وجذابة لتنافس بجودتها المنتجات المستوردة من الخارج، حيث تمكنت من تأسيس "Sweet love" كأول متجر "أون لاين" لصناعة الشوكولاتة في غزة بعد أن صقلت هوايتها القديمة في صناعة الحلويات المختلفة من خلال الالتحاق بالعديد من ورشات العمل والدورات التدريبية المحلية والدولية في مجال صناعة الشوكولاتة بهدف الخروج بمنتج فريد ومميز عن الحلويات التقليدية المتداولة يمكن تقديمه في المناسبات السعيدة كهدايا مميزة تجمع بين جمال الشكل وروعة المذاق.

وتقول السيدة جيهان الحاصلة على شهادة البكالوريوس في تخصص الدراسات الاسلامية في حديث لـ"القدس" :"لدى هواية قديمة في صناعة أنواع الحلويات بطرق مختلفة ولكن أردت أن أتخصص بصناعة نوع معين من الحلويات وهي شوكولاتة المناسبات التي عليها طلب كبير خلال السنوات الاخيرة لتكون مختلفة عن الحلويات الشرقية والكيك المتداول في المناسبات حيث اشتركت في عدة دورات محلية ودولية عبر الانترنت لتعلم صناعة هذا النوع من الشوكولاتة وفق الاصول العلمية ".

وتضيف جيهان :" تشجعت بعد ذلك لفكرة بيع المنتجات التي أقوم بصناعتها عبر "الأون لاين" وذلك بعد أن وضعت لمساتي على هذا النوع الذي تميزت به بفضل الله حيث أنشأت متجر "أون لاين" متخصص في صناعة الشوكولاتة الصحية الخالية من المواد الحافظة، وبدون إضافة المواد المصنعة مثل بديل زبدة الكاكاو، والزيوت المهدرجة، واستخدام أجود أنواع المواد الخام من المكسرات والفواكه المجففة".

وتتابع جيهان التي شاركت في عدة مسابقات محلية ودولية للطهي :"أحرص على أن تحتوي الشوكولاتة التي أقوم بتصنيعها على قيمة غذائية حيث أستخدم الفواكه المجففة كالكيوي والاناناس والتوت البري اضافة الى ميكس من المكسرات اضافةً إلى أنني أراعي مرضى السكري وأصحاب الحميات الغذائية كونهم يملكون الحق كذلك في تناول الشوكولاتة كغيرهم، فيتم صناعتها لهم حسب الطلب والنسب التي يريدونها".

وأشارت جيهان وهي أم لأربعة أبناء، أنها تعمل من خلال تخصيص جزء معين من منزلها وبمساعدة أبناءها الذي يتخصص كل واحد منهم في مهمة معينة فأحدهم يتخصص في التغليف والآخر في التسويق والثالث في شراء المواد الخام والرابع في التعامل في "الديلفري".

وأوضحت أنها استطاعت اعتماد نقاط بيع في أماكن معروفة منها متاجر للهدايا تتواصل معها بشكل مستمر لعرض منتجاتها وبيعها معربة عن سعادتها لوجود إقبال ملحوظ على منتجاتها التي تنافس المنتجات المستوردة من خارج قطاع غزة من ناحية الجودة والإتقان، وبشهادة جميع الزبائن عدا عن أسعارها التي تناسب الجميع اضافة الى ارتفاع الوعي بضرورة الابتعاد عن المنتجات المصنعة والمضاف إليها المواد الحافظة التي تضر صحة الإنسان.

وتقول السيدة خضر": بالرغم من أن جائحة كورونا أثرت على كافة مناحي الحياة الى أنها ساعدت في الطلب على "أون لاين" حيث أن الناس باتت تحصل على ما تريده عبر التواصل عبر الانترنت" موضحةً في الوقت ذاته أنها تعاني من شح المواد المتوفرة في هذا المجال، وكذلك صعوبة الحصول عليها، وارتفاع ثمنها مشيرةً الى أنها تستخدم مواد عالية الجودة في صناعة منتجها.

وتتابع جيهان :" يتواصل معي الكثير من الزبائن لشراء منتجاتي لتقديمها في الأفراح واعياد الميلاد والخطوبة وتوزيعات العرائس وتوزيعات المواليد حيث يتم وضع أحرف أسمائهم على قطع الشوكولاتة كما يطلبون الشوكولاتة على هيئة القلب لاستخدامها في جلسات التصوير".

وحول اسعار منتجاتها أشارت الى أنها تبيع العلبة التي تحتوي على 12 قطعة ب20 شيكل موضحةً أن نسبة الربح قليلة في الوقت الحالي مع بداية مشروعها نظرا لأنها تشترى كميات ليست بالكبيرة من المواد الخام مما يزيد من سعر التكلفة مشيرةً الى أنها في كثير من منتجاتها تعمل وفق الطلبيات التي تأتيها من زبائنها فيما تنتج بعض الانواع التي يتم السحب منها بشكل كبير بحيث تكون متوفرة في منزلها بشكل دائم.

وأشارت جيهان إلى أن زبائنها الذين باتوا يطلقون عليها لقب "ملكة الشوكولاتة" هم من يشكلون دافعاً قويا للاستمرار في مشروعها من خلال تشجيعهم لها وثناءهم على منتجاتها، مؤكدةً أن ذلك يمدها ذلك بطاقة ايجابية مضاعفة للعمل، ورغبة كبيرة للتطوير والإبداع في عملها .