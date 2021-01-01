  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رونالدو يتخطى الرقم القياسي للأسطورة بيليه

الإثنين 04 يناير 2021 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يتخطى الرقم القياسي للأسطورة بيليه



وكالات

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية لفريقه يوفنتوس في شباك أودينيزي في المرحلة 15 من الدوري الإيطالي، الأحد، ليحقق رقما قياسيا بوصوله إلى الهدف رقم 758 في مسيرته، ويتجاوز رقم بيليه كأكثر من سجل في التاريخ خلال المباريات الرسمية.


ونجح رونالدو بتسجيل هدفين في الدقيقتين 31 و70، باللقاء الذي انتهى بفوز يوفنتوس على أودينيزي بنتيجة 4-1.

ووصل رصيد رونالدو بهذين الهدفين إلى 758 هدفا، سجلها خلال مسيرته الكروية الممتدة لعشرين عاما، لعب خلالها لصالح سبورتينغ لشبونة، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد، ويوفنتوس، والمنتخب البرتغالي.

وحسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رونالدو تجاوز الرقم الذي كان مسجلا باسم الأسطورة البرازيلية بيليه (757 هدفا)، كما أنه يتأخر بفارق محدود عن الرقم القياسي للأهداف المسجل باسم اللاعب النمساوي-التشيكي جوزيف بيكان، الذي تقول "الماركا" الإسبانية إنه يقتصر على 759 هدفا، بينما ترفعه مصادر أخرى إلى حوالى 766، مما يعني أن رونالدو بات قريبا، في كل الأحوال، من تجاوز الرقم التاريخي.

#كريستيانو رونالدو #بيليه

الأكثر قراءة اليوم

تردد قناة الأهلي الجديد 2021 hd على نايل سات وجميع الأقمار

ثروتها 8 مليار دولار.. ضجة و جدل بعد زواج سعودية ثرية من سائقها الباكستاني (فيديو

قائد كتيبة في جولاني يشعل النار داخل موقع عسكري قرب غزة والسبب .. ؟

رابط نتائج القبول ضمن قناة التعليم الموازي 2021 في العراق

صحيفة اسرائيلية: لهذا السبب.. الرئيس عباس يطالب باستئناف المفاوضات مع إسرائيل في أقرب وقت

صحة غزة تعلن موعد وصول لقاح فيروس "كورونا" إلى فلسطين..

غزة : وزارة المالية تكشف موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين لشهر ديسبمر

الأخبار الرئيسية

سس

ضابط إسرائيلي يرصد التهديدات و التطورات الأمنية بالمنطقة

وزراء

10 وزراء دفاع أمريكيين سابقين يحذرون الجيش من التدخل في الانتخابات

الجيش

الفلسطيني أبو عرام أحد الضحايا.. هكذا تبدو السرقة نظاماً والكذب لساناً ناطقاً باسم الجيش الإسرائيلي

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 135 إصابة جديدة في الدورة الثانية لليوم الاحد

هنية يكشف كواليس التوصل لاتفاق مع "فتح" بشأن الانتخابات: أمامنا استحقاقات ليست سهلة

اعلان سما رسائل