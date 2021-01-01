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قوات الاحتلال تشن حملة عسكرية واسعة في دير نظام غربي رام الله

الإثنين 04 يناير 2021 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة عسكرية واسعة في دير نظام غربي رام الله



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الليلة وفجر اليوم حملة عسكرية واسعة في بلدة دير نظام غربي رام الله بعد إصابة مستوطنة جراء رشق مركبتها بالحجارة، فيما جرت أعمال دهم في نابلس وطولكرم.

وأفادت مصادر محلية أن أعداد كبيرة من آليات الاحتلال اقتحمت بلدة دير نظام وشرعت باستجواب ميداني للاهالي، والتحقيق معهم فيما جرى اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت أسامة التميمي من القرية.

واعتدى جنود الاحتلال ليلا على المواطن ماهر عواشرة من قرية سنجل شمال شرق رام الله.

وفي نابلس داهمت دوريات الاحتلال عدة أحياء من المدينة إنطلاقا من جبل الطور، واعتقلت الشاب علاء أبو شمط من داخل البلدة القديمة بنابلس.

وهاجم مستوطنون فجر اليوم منازل المواطنين في بلدة سرطة غرب سلفيت، وتسببوا بتحطيم زجاج عدة مركبات ومنازل.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

يتبع..

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