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عبارة للرئيس التونسي تثير جدلأ واسعاً بين النشطاء

الإثنين 04 يناير 2021 06:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عبارة للرئيس التونسي تثير جدلأ واسعاً بين النشطاء



تونس/سما/

أثارت عبارة أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد خلال خطاب له قبل أيام، بمناسبة عام 2021 الجديد؛ تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وردودا متباينة.


وقال سعيّد خلال كلمته؛ إنني "أشعر أنني في بعض الأحيان من كوكب آخر، حين أستمع إلى المغالطات والافتراءات، ومع ذلك ظللت صامدا ثابتا بالرغم من الشعور المستمر، بالألم والمرارة (..)".


 


بدوره، قال القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام؛ إن "الرئيس حدثنا ليلة رأس السنة الميلادية، وقال لنا إنه من كوكب آخر لم يسمه، ربما يكون عطارد الكوكب الأقرب إلى الأرض، أو يكون زحل الأبعد عنها (..)، معضلة كبيرة حيرتني ولم أجد لها حلا".

حدثنا السيد الرئيس ليلة رأس السنة الميلادية، وقال لنا إنه من كوكب آخر لم يسمه، ربما يكون عطارد الكوكب الأقرب الى الارض، ...

Posted by ‎Dr Rafik Abdessalem الدكتور رفيق عبد السلام‎ on Friday, January 1, 2021


وتابع عبد السلام في منشور بموقع "فيسبوك": "إما أن نرتحل نحن جميعا باتجاه كوكب السيد الرئيس، أو يعود هو إلينا في كوكبنا الأرضي، حتى نتكلم لغة مشتركة، ويفهم بعضنا بعضا (..)، سيدي الرئيس نحن نريد رئيسا يشبهنا ونشبهه ومن كوكبنا الأرضي المكوَّر ويمشي على أديم هذا التراب"، بحسب تعبيره

#تونس #قيس سعيد #مواقع التواصل الاجتماعي

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