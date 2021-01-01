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حبيب قد يتراجع عن "الاعتزال" بسبب هذا المقاتل

الإثنين 04 يناير 2021 06:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حبيب قد يتراجع عن "الاعتزال" بسبب هذا المقاتل



وكالات

قال علي عبد العزيز، وكيل نجم الفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف، إن الأخير قد يعود لأجواء المنافسة من جديد، بعد أن أعلن اعتزاله في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان حبيب بطل "بطولة القتال النهائي - UFC" في الوزن الخفيف، البالغ 32 عاما، قد أعلن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي اعتزاله، مباشرة بعد فوزه على الأمريكي جاستن غايتجي بـ"الإخضاع".

وأجرى وكيل حبيب، مقابلة مع "TMZ"، قال فيها: "بصراحة، أعتقد أنه إذا كان جورج سانت بيير جادّا بشأن القتال مرة أخرى، فسيؤدي ذلك إلى عودة حبيب".

وحقق حبيب نورمحمدوف، 29 فوزا مقابل 0 هزيمة، وكان رئيس الـ"UFC"، الأمريكي دانا وايت، قد أعلن في وقت سابق، أنه يعتقد عودة البطل الروسي إلى الحلبة من جديد، لتحقيق فوزه رقم 30.

#حبيب نور محمدوف #الاعتزال

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