طقس فلسطين: أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق

رام الله/سما/

فيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الاثنين والأيام المقبلة بالتفصيل:

اليوم الإثنين يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويسود طقس بارد نسبياً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية، في ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

ويوم غد الثلاثاء لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد نسبياً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية، في ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية مع هبات نشطة أحياناً.

ويوم بعد غد الأربعاء لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة ، ويسود طقس بارد نسبياً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية، في ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية مع هبات نشطة أحياناً،