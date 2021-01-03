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الخارجية المصرية تكشف آخر تطورات قضية مقتل مدرس في السعودية

الإثنين 04 يناير 2021 05:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية المصرية تكشف آخر تطورات قضية مقتل مدرس في السعودية



وكالات

كشفت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، أحدث التطورات في قضية مقتل مواطن مصري في المملكة العربية السعودية.

وقالت الخارجية في بيان نشر على موقع فيسبوك، "في إطار متابعة وزارة الخارجية، من خلال القنصلية العامة في الرياض، لقضية مقتل المواطن المصري المرحوم هاني عبد التواب سعد محمد، وبعد أن قامت القنصلية بالانتهاء من إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن صباح اليوم الأحد 3 يناير/كانون الثاني الجاري، تستمر القنصلية في بذل مساعيها، بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض، للحصول على كافة مستحقات الفقيد، وأية تعويضات مستحقة لأسرته وفق أحكام القانون السعودي".

بيان صحفي ----- في إطار متابعة وزارة الخارجية، من خلال القنصلية العامة في الرياض، لقضية مقتل المواطن المصري المرحوم...

Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ on Sunday, January 3, 2021


وأضاف البيان، "تتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسرة المرحوم هاني عبد التواب، وتعرب عن ثقتها في عدالة السلطة القضائية بالمملكة العربية السعودية وقدرتها على إنزال العقاب الرادع على الجناة، وتؤكد متابعتها الحثيثة من خلال القنصلية العامة في الرياض لسير التحقيقات الجارية في القضية".

ويذكر أن هاني عبد التواب مدرس لغة إنجليزية في المرحلة الإعدادية، في الثلاثينيات من عمره، وقد توفي في غرفة العناية المركزة، بمستشفى بمدينة الرياض، إثر إصابته بطلق ناري من أحد طلابه

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