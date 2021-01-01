اصابات كورونا حول العالم تتخطى عتبة 85 مليون

وكالات

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الاثنين، عن تخطي إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز الـ 85 مليونا.

وجاء في بيانات الجامعة التي تلخص بيانات من السلطات الفدرالية الأمريكية، وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، أن إصابات كوفيد-19 في العالم تخطت اليوم حاجز الـ 85 مليون إصابة، إذ بلغت 85 مليوناً و59632 إصابة، في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الجامعة الأمريكية، إلى وفاة أكثر من 1.8 مليون شخص جراء الإصابة، وتعافى أكثر من 48 مليون مصاب.



وبحسب الجامعة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 20.6 مليون إصابة، في حين سجلت الهند 10.3 مليون حالة إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ 7.7 مليون حالة.



ويذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.