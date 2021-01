اعادة انتخاب بيلوسي رئيسة للكونغرس الأمريكي

أعيد انتخاب زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، رئيسة للكونغرس أمس الأحد.

وفازت بيلوسي برئاسة مجلس النواب بفارق ضئيل، حيث حصلت على 216 صوتا مقابل 209 أصوات لـ كيفن مكارثي من ولاية كاليفورنيا، والذي سيكون مرة أخرى زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس، حسبما أظهرت نتائج التصويت.

نالت بيلوسي استحسان العديد من الديمقراطيين لمدة عامين لقيادتها معارضتهم للرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى حد كبير إلى توحيد المعتدلين والتقدميين في حزبها لتحقيق هدفهم المشترك المتمثل في هزيمته وجمع كميات ضخمة من أموال الحملة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

In my first vote back in Washington, I was thrilled to vote for @SpeakerPelosi to lead us in the #117thCongress. I am looking forward to continuing my work on behalf of Contra Costa! pic.twitter.com/dxKMeNVH2y