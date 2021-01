10 وزراء دفاع أمريكيين سابقين يحذرون الجيش من التدخل في الانتخابات

رفض 10 وزراء دفاع أمريكيين في رسالة، يوم الأحد، الادعاءات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي حسمها الرئيس المنتخب جو بايدن.

وشملت رسالة الوزراء السابقين، التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، كل من هم على قيد الحياة من قادة البنتاغون السابقين.

من هم وزراء الدفاع الأمريكيين العشرة؟

والوزراء هم، "أشتون كارتر، ديك تشيني، وليام كوهين، مارك إسبر، روبرت غيتس، تشاك هيغل، جيمس ماتيس، ليون بانيتا، ويليام بيري ودونالد رامسفيلد".

تحييد الجيش بعيدا عن خلافات ترامب

وأجمع الوزراء العشرة على أنه "ليس هناك دور للجيش في تحديد نتيجة الانتخابات. وأن جهود إشراك الجيش في حل النزاعات الانتخابية قد ينطوي على مخاطر غير دستورية".



وقال قادة البنتاغون العشرة السابقين، "بصفتنا وزراء دفاع سابقين، لدينا وجهة نظر مشتركة حول الالتزامات الرسمية للقوات المسلحة الأمريكية ووزارة الدفاع. لقد أقسم كل منا على نصرة الدستور والدفاع عنه ضد جميع الأعداء، في الداخل والخارج، ولم نقسم على ذلك لشخص أو حزب بعينه".

وأضافوا، "أن الانتخابات الأمريكية والتحولات السلمية للسلطة الناتجة عنها، هي من السمات المميزة لديمقراطيتنا".

All 10 living ex-defense secretaries: The election is over. Trying to use the military to dispute the result would be dangerous. https://t.co/MOCNVGaHpA