في الوفت بدل الضائع..سواريز يعيد الصدارة لأتليتكو مدريد بهدف قاتل (فيديو)

سما

واصل أتلتيكو مدريد عزف نغمة الانتصارات في الليجا، بفوزه القاتل والصعب على حساب مضيفه ديبورتيفو ألافيس (2-1)، على ملعب (منديزوروزا) اليوم الأحد، بالجولة 17 من الدوري الإسباني.

وضرب الأتلتي، بهذه النقاط الثلاث الثمينة أكثر من عصفور، حيث حافظ الفريق على سلسلة انتصاراته للجولة الرابعة على التوالي، وهو الفوز الـ12 أيضا هذا الموسم، ليصبح أكثر الفرق حصدا للنقاط الثلاث.

كما أن الفوز أعاد الصدارة لـ"الروخيبلانكوس" بعد أقل من 24 ساعة من ذهابها للفريق الملكي بانتصاره المستحق على سيلتا فيجو بهدفين دون رد، حيث رفع رصيده إلى 38 نقطة، بفارق نقطتين عن الميرينجي.

أما الافيس فظل رصيده عند 18 نقطة في المركز الـ13، بعد أن تكبد خسارته السابعة هذا الموسم.