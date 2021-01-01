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بقيادة رونالدو اليوفي يفترس أودينيزي (فيديو)

الإثنين 04 يناير 2021 04:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بقيادة رونالدو اليوفي يفترس أودينيزي (فيديو)



سما

أحرز كريستيانو رونالدو، هدفين وصنع هدفا آخر، ليعود يوفنتوس لطريق الانتصارات بفوزه (4-1) على ضيفه أودينيزي، يوم الأحد، ويتقدم إلى المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح رونالدو التسجيل بعد تمريرة من آرون رامسي في الدقيقة 31، قبل أن يرسل تمريرة متقنة إلى زميله فيدريكو كييزا، ليعزز تقدم صاحب الأرض بعد أربع دقائق من الشوط الثاني.

وتم اللجوء لحكم الفيديو المساعد أكثر من مرة أولهما عندما طلب من الحكم مراجعة صحة هدف لأودينيزي قبل إلغائه، بسبب لمسة يد ثم عانى رامسي من المصير ذاته.


وحسم رونالدو الفوز في الدقيقة 70 ليرفع رصيده إلى 14 هدفا في الدوري هذا الموسم، متفوقا بهدفين على أقرب منافسيه.

وقلص مارفين زيجلار الفارق للفريق الضيف، في الوقت المحتسب بدل الضائع.


وكان هناك وقت ليضيف باولو ديبالا الهدف الرابع ليوفنتوس ليظل فريق المدرب أندريا بيرلو على بعد عشر نقاط من ميلان المتصدر، كما أنه يملك مباراة مؤجلة.

وتراجع أودينيزي إلى المركز 13 وبدون فوز في آخر أربع مباريات.

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