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مكافأة 13 ألف دولار لمواطن سعودي بلغ عن غش تجاري (فيديو)

الإثنين 04 يناير 2021 04:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مكافأة 13 ألف دولار لمواطن سعودي بلغ عن غش تجاري (فيديو)



الرياض/سما

منحت وزارة التجارة السعودية المواطن عبد الرحمن مكافأة مالية قيمة بعد إبلاغه عن حالة غش تجاري في إحدى المناطق بالمملكة.

وقالت الوزارة يوم الأحد إن عبد الرحمن حصل على مكافأة بقيمة 50 ألف ريال (نحو 13 ألف دولار) بعد إبلاغه عن إحدى حالات الغش التجاري، من دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.

وأضافت الوزارة عبر "تويتر" أن مكافأة عبد الرحمن جزء من مكافآت قيمتها 123 ألف ريال (نحو 33 ألف دولار) تم منحها لـ19 شخصا أبلغوا عن حالات غش تجاري.

وبجانب منح المكافآت المالية، تقوم السعودية بالتشهير بمن يتورط في قضايا الغش والتستر التجاري من مواطنيها، وترحيل الوافدين الضالعين في هذه القضايا بشكل نهائي، بجانب عقوبات أخرى.

وتمنح وزارة التجارة المبلغين عن قضايا الغش والتستر التجاري، مكافآت مالية تتراوح ما بين 25 و30% من قيمة الغرامة المالية التي يتم تحصيلها من صاحب المخالفة بعد صدور حكم قضائي بذلك.

#غش تجاري #السعودية #وزارة التجارة السعودية

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