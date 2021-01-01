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الأردن يؤكد مواصلة التصدي للانتهاكات الإسرائيلية في القدس

الإثنين 04 يناير 2021 04:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يؤكد مواصلة التصدي للانتهاكات الإسرائيلية في القدس



عمان/سما/

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن حكومته ستواصل التصدي لكل الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس.

وبين الخصاونة أن الحكومة ستواصل بذل جهود تحقيق السلام العادل المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، والمرتكز على حل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الـ4 من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على مواصلة التصدي لكل الممارسات والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

#بشر الخصاونة #الاردن

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