رشيدة طليب تؤدي اليمين في الكونغرس بالزي الفلسطيني

واشنطن/سما/

أدت البرلمانية الديمقراطية الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طليب بالزي الفلسطيني التقليدي اليمين الدستورية للمرة الثانية في مجلس النواب الأمريكي.

وكتبت طليب عبر "تويتر" و"فيسبوك": "لقد جاء والداي من فلسطين من أجل حياة أفضل في الولايات المتحدة، وفي سن التاسعة العاشرة، تمكن والدي من الحصول على وظيفة في شركة فورد موتور وتعليمه كان للصف الرابع فقط".

My parents came from Palestine for a better life in the United States. At the age of 19 years old my Yaba (dad), with... Posted by Rashida Tlaib on Sunday, January 3, 2021



وأشارت إلى أن والدها تزوج من والدتها التي تركت المدرسة للمساعدة في إعالة أسرتها، وأضافت: "لقد ضحى كلاهما كثيرا حتى أصبح حلم مثل هذا ممكنا، حيث ستؤدي ابنتهما الكبرى اليمين الدستورية في الكونغرس للمرة الثانية".

وتابعت: "أنا من أوائل المسلمات وأول فلسطينية (في مجلس النواب الأمريكي)، وأردت تكريمهم بارتداء فستان فلسطيني مطرز".

وأضافت طليب التي فازت في انتخابات ميشيغان، أنه على الرغم من الأموال الطائلة التي منحت لمنافسيها من قبل اللوبي اليهودي واليمين المتطرف، إلا أنها لا تعتبر شرف التواجد في مجلس النواب الأمريكي أمرا مفروغا منه، وتعهدت بأن تعمل بجد من أجل الناخبين في المقاطعة 13 في الولاية، وقالت: "لن أتراجع أبدا".