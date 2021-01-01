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الاعلام الاسرائيلي: الإمارات أحبطت عملية إيرانية في دبي وأبو ظبي في ذكرى اغتيال سليماني

الإثنين 04 يناير 2021 04:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام الاسرائيلي: الإمارات أحبطت عملية إيرانية في دبي وأبو ظبي في ذكرى اغتيال سليماني



القدس المحتلة/سما/

قالت  القناة الإسرائيلية 12 بأن الأجهزة الأمنية في الإمارات أحبطت خلال الأيام الأخيرة عملية إيرانية، واعتقلت عناصر خلية في دبي وأبو ظبي للاشتباه بتخطيطهم لعمليات ما في الإمارات. 

وقالت القناة العبرية إن السلطات الإماراتية تجري حاليا تحقيقات مع أفراد المجموعة، مشيرة إلى أن المحققين يسعون إلى معرفة ما إذا كان الإسرائيليون هدفا لهذه الخلية الإيرانية التي يشتبه أنها خططت لتنفيذ عمليات ما.

وأوضحت القناة أنه من المتوقع أن يتم مشاركة معلومات التحقيقات بين الإمارات ودول صديقة.

ويتزامن الحدث مع مرور عام على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، واتهام إيران بأنها تخطط لعملية انتقامية.

#دبي #ايران #اسرائيل #قاسم سليماني #أبو ظبي

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