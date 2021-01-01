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ضبط نفايات بلاستيكية قادمة من إسرائيل وأبراج اتصالات في جنين

الأحد 03 يناير 2021 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط نفايات بلاستيكية قادمة من إسرائيل وأبراج اتصالات في جنين



جنين /سما/

ضبط جهاز الضابطة الجمركية اليوم الأحد، خلال عمله على أحد نقاط المحبة في جنين، شاحنة قادمة من إسرائيل محملة بأكثر من نصف طن نفايات بلاستيكية، والتي تعتبر نفايات خطرة على البيئة.

وباستدعاء جهة الاختصاص في سلطة جودة البيئة، أقرت بدورها التحفظ على المضبوطات والتعامل معها حسب الأصول المتبعة دولياً، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وفي سياق آخر، خلال قيام الجهاز وجهة الاختصاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجولة تفقدية على المحال، تم ضبط أبراج اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول والعمل داخل أراضي الدولة الفلسطينية، ونظراً لذلك أقرت جهة الاختصاص الحفظ على المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

#جهاز الضابطة الجمركية

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