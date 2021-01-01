10 إصابات جراء انفجارٍ داخل مستودع للوقوع على الحدود اللبنانية السورية

بيروت /سما/

أعلنت وسائل إعلامٍ لبنانية، مساء يوم الأحد، عن إصابة 10 أشخاص على الأقل بجروحٍ مختلفة، جراء انفجارٍ وقع داخل أحد مستودعات الوقود في بلدة القصر، على الحدود اللبنانية السورية.

وأفاد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، في تصريح صحفي مساء اليوم، بأن سبعة أشخاص تلقوا العلاج في المستشفيات المحلية، فيما جرى معالجة ثلاثة آخرين ميدانيا.

وأظهرت لقطات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب تتصاعد من المستودع وسط انفجارات متتالية ناجمة عن انفجار اسطوانات الغاز بالداخل.

وأفاد شهود عيان، بأن رجال الإطفاء يكافحون للسيطرة على الحريق، وحتى الآن لم يتضح بعد سبب الحادث.