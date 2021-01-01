رئيس الوزراء يفتتح مركز الداخلية لخدمات الجمهور

رام الله /سما/
افتتح رئيس الوزراء، وزير الداخلية محمد اشتية، اليوم الأحد، مركز الداخلية لخدمات الجمهور.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أن أهمية هذا المركز تأتي تماشيا مع إجراءات الوقاية الصحية للتسهيل على المواطنين والرد على استفساراتهم مباشرة دون الحاجة للتوجه لمديريات الوزارة، من خلال: أنظمة الأحوال المدنية، والجوازات، والشؤون العامة، وحسن السلوك، ودليل الاجراءات الخاص بكل معاملاتها.
جدير بالذكر أن مركز الداخلية لخدمات الجمهور يستقبل استفسارات المواطنين على الرقم المختصر 138، ويشمل المنصة التفاعلية على موقع الوزارة، إضافة إلى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وخدمة الرسائل النصية عبر تقنية "الواتسب".