رئيس الوزراء يفتتح مركز الداخلية لخدمات الجمهور

رام الله /سما/

افتتح رئيس الوزراء، وزير الداخلية محمد اشتية، اليوم الأحد، مركز الداخلية لخدمات الجمهور.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أن أهمية هذا المركز تأتي تماشيا مع إجراءات الوقاية الصحية للتسهيل على المواطنين والرد على استفساراتهم مباشرة دون الحاجة للتوجه لمديريات الوزارة، من خلال: أنظمة الأحوال المدنية، والجوازات، والشؤون العامة، وحسن السلوك، ودليل الاجراءات الخاص بكل معاملاتها.

جدير بالذكر أن مركز الداخلية لخدمات الجمهور يستقبل استفسارات المواطنين على الرقم المختصر 138، ويشمل المنصة التفاعلية على موقع الوزارة، إضافة إلى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وخدمة الرسائل النصية عبر تقنية "الواتسب".