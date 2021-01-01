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الاحتلال يغلق حاجز حوارة العسكري وتجمع للمستوطنين جنوب نابلس

الأحد 03 يناير 2021 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق حاجز حوارة العسكري وتجمع للمستوطنين جنوب نابلس



نابلس /سما/

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، فيما تجمع عشرات المستوطنين على شارع نابلس قلقيلية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بشكل مفاجئ ومنعت المركبات الفلسطينية من المرور بكلا الاتجاهين.

وأضاف أن عشرات المستوطنين تجمعوا على شارع نابلس قلقيلية جنوبا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت في الآونة الأخيرة حاجز حوارة مرات متكررة الأمر الذي يؤدي إلى سلوك المواطنين لطرق بديلة غير مؤهلة للوصول إلى أماكن سكناهم في نابلس والمحافظات الشمالية الأخرى.  

#قوات الاحتلال #حاجز حوارة العسكري #مستوطنون

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