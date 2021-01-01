الخارجية: تسجيل 76 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية

رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء يوم الأحد، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية، إلى 8993 إصابة، عقب تسجيل 76 إصابة جديدة، فيما لم يسجل حالات وفيات جديدة ليستقر لـ345 حالة وفاة.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بأنه تم تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل ميتشغن، ولويزيانا، وفلوريدا، وكاليفورنيا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6055 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثالث على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 107.

وأوضحت الوزارة أن دفعتين جديدتين من المواطنين، والطلبة ورجال الأعمال، غادرتا اليوم في طريقهما إلى اسطنبول ودبي للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم.