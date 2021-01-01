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الخصاونة: سنواصل التصدي لانتهاكات ومماراسات إسرائيل

الأحد 03 يناير 2021 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخصاونة: سنواصل التصدي لانتهاكات ومماراسات إسرائيل



عمان /سما/

 أكد رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، أن حكومته ستواصل التصدي لكل الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس.

جاء ذلك خلال إلقائه البيان الوزاري /خطة عمل الحكومة/، أمام مجلس النواب /الغرفة الأولى للبرلمان الأردني/.

وبين الخصاونة أن "الحكومة ستواصل بذل جهود تحقيق السلام العادل، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، والمرتكز على حل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الـ4 من يونيو/حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد على مواصلة التصدي لكل الممارسات والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

#الاردن #الاعتداءات الاسرائيلية

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