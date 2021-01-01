العراق .. رابط نتائج القبول في المنحة المجانية لدائرة التعليم الجامعي الأهلي 2021

بغداد / سما

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبول ألفين وسبعمئة وستة وسبعين طالبا ضمن قناة المنحة المجانية الخاص بالمجموعة الطبية (طب، طب أسنان، الصيدلة) في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2021/2020.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني أن المقاعد المجانية تنافس عليها سبعة عشر ألف وتسعمئة وثمان وستون طالبا على وفق آلية مدروسة وضوابط حددت المشمولين بالتقديم عبر البوابة الإلكترونية لدائرة التعليم الجامعي الأهلي.

وقالت الوزارة إنها راعت أن لا يقل مجموع الطالب المتقدم الى كليات (طب الأسنان /الصيدلة) عن مجموع (540) أي بمعدل (90%) والمتقدم الى كلية الطب العام في جامعة العميد أو جامعة وارث الأنبياء عن (558) أي بمعدل (93%) وأن يكون الطالب من خريجي الدراسة الاعدادية للسنة الدراسية 2019-2020 حصراً.

البوابة الإلكترونية لدائرة التعليم الجامعي الأهلي في العراق: اضغط هنا

وشددت على حق المتقدمين على قنوات القبول الأخرى التنافس على المنحة المجانية فإن التعليم العالي والبحث العلمي أعطت مساحة منظورة لبعض الفئات ولاسيما الطلبة من ذوي الشهداء والأيتام الموثقة بياناتهم لدى المؤسسات الرسمية وكذلك الطلبة من ذوي الدخل المحدود ممن لديهم تأييدات رسمية من المجالس البلدي أو المسجلين لدى منظومة الرعاية الاجتماعية.

وكذلك أبناء المتطوعين في صفوف الحشد الشعبي أو الطالب المتطوع نفسه على أن يعزز ذلك بكتاب من هيأة الحشد الشعبي/ الإدارة المركزية حصراً والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن سكنة القرى والأرياف أو ممن لدى عائلة الطالب مصاب بالأمراض المزمنة أو المستعصية.

وثمنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي روح التعاون لدى الجامعات والكليات الأهلية والتنسيق في صياغة مبادرة المنحة المجانية وزيادة مقاعدها الدراسية المدفوعة التكاليف لدعم طلبتنا الأعزاء واستيعاب أعدادهم وتلبية طموحهم العلمي وتحقيق متطلبات خدمة المجتمع.