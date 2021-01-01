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صحة غزة تعلن موعد وصول لقاح فيروس "كورونا" إلى فلسطين..

الأحد 03 يناير 2021 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تعلن موعد وصول لقاح فيروس "كورونا" إلى فلسطين..



غزة /سما/

أعلن نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة بغزة مجدي ضهير، مساء يوم الأحد، عن موعد وصول لقاح فيروس "كورونا" إلى فلسطين، مشيرًا إلى أنه سيصل في شهر فبراير المقبل.

وأشار في حديثٍ إذاعي لـ"صوت القدس"، إلى أن الوزارة تنتظر وصول اللقاح إلى فلسطين، موضحًا أنه يتم المتابعة مع وزارة الصحة برام الله.

وأفاد بأن هناك وعودات حال وصول اللقاح في شهر فبراير المقبل من قبل صحة رام الله، منوهًا إلى أن الوزارة بغزة تجهز الترتيبات اللوجستية للتعامل مع اللقاح، وسيتم إعطاؤه في البداية للكوادر الطبية وكبار السن حسب الأولويات وصولًا لباقي المواطنين.

وأكد على أنه يتم المتابعة عن كثب التطورات العالمية حول اللقاح وحول مصادقة منظمة الصحة العالمية على لقاح فايزر، مشددًا على أننا لا زلنا نعاني من ذروة كورونا في فصل الشتاء بالرغم من أننا نلمس تراجع في معدل الإصابات، وهناك مؤشرات حول انخفاضها جراء الإغلاق ومنع التجول والتزام عديد المواطنين بالإجراءات الوقائية.

وتوقع ضهير أن تستمر حالة التحسن ونتابع تطورات الحالة الوبائية لاتخاذ القرارات المناسبة، مشيرًا إلى أن هناك توصية من قبل منظمة الصحة العالمية حول لقاح فايزر ونعمل علي أكثر من جهة لتوفير اللقاحات.

وأوضح أنه سيتم يوم غدٍ الإثنين الإنتهاء من جمع عينات دم من المواطنين لفحص مدى انتشار فيروس كورونا وبناءً عليه سيتم تحليل النتائج لمعرفة مدى الإنتشار الأمر الذي يفتح أُفق واسع لاتخاذ القرارات.

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