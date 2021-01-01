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الاحتلال يعتقل قيادي في فتح بالقدس المحتلة

الأحد 03 يناير 2021 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل قيادي في فتح بالقدس المحتلة



القدس المحتلة /سما/

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، منزل عضو إقليم حركة فتح في القدس المحتلة ياسر درويش، في بلدة العيسوية، وعبثت بمحتوياته قبل اعتقاله.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل درويش بشكل وحشي واستفزازي وعبثت بمحتويته قبل ان تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة.

يذكر أن الاحتلال سلم القيادي درويش شهر ديسمبر الماضي، قرارًا بتجديد تقييد عمله ونشاطاته داخل المدينة لمدة ستة شهور أخرى بعد التحقيق معه والإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 3000 شيكل، إضافة لتجديد قرار عدم القيام بنشاطات وفعاليات في القدس لستة شهور.

كما وأصدرت سلطات الاحتلال قرار منع درويش من دخول الضفة الغربية لمدة ثلاثة شهور، إضافة لقرار سابق بتقييد حركته داخل القدس المحتلة لستة شهور.

#قوات الاحتلال #القدس المحتلة #بلدة العيسوية

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