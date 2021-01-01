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إخلاء سبيل الفنانة سماء عبد الهادي بكفالة ومنعها من السفر

الأحد 03 يناير 2021 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إخلاء سبيل الفنانة سماء عبد الهادي بكفالة ومنعها من السفر



أريحا /سما/

قرّرت محكمة الصلح في مدينة أريحا، اليوم الأحد، إخلاء سبيل فنانة موسيقى "التكنو" سماء سعد عبد الهادي، بكفالة مالية وعدلية، مع قرار منعها من السفر، وذلك بعد ثمانية أيام من اعتقالها على خلفية تنظيمها حفل بمقام النبي موسى بين محافظتي القدس وأريحا.

وقال محامي سماء عبد الهادي، هادي مشعل: "تقدمتُ الأحد للمرة الثانية بطلب إخلاء سبيل بكفالة لسماء عبد الهادي أمام محكمة صلح أريحا، فقبلت المحكمة الطلب، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة نقدية بقيمة 500 دينار، وكفالة عدلية بقيمة ألفي دينار، علاوة على منعها من السفر".

من جانبه، قال سعد عبد الهادي، والد سماء، لـ"القدس" دوت كوم: "إن سماء تم الإفراج عنها ووصلت إلى منزلنا، بعدما قبلت محكمة الصلح في أريحا طلب محاميها إخلاء سبيلها بكفالة نقدية بقيمة 500 دينار، وكفالة عدلية بقيمة ألفي دينار، ومنعها من السفر، على أن تحضر جلسات محاكمتها الأُخرى المتعلقة بقضيتها".

واعتقلت الشرطة الفلسطينية الفنانة سماء عبد الهادي يوم الأحد الماضي، وتم نقلها إلى سجن أريحا، وتم تمديد اعتقالها مدة 48 ساعة، ثم مُدد اعتقالها مجدداً يوم الثلاثاء الماضي، لمدة 15 يوماً، إلى أن تم إخلاء سبيلها اليوم.

وشكل رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية لجنة تحقيق بالحادثة في مقام النبي موسى التي خرجت نتائجها مساء الخميس الماضي، وحمّلت وزارتي الأوقاف والشؤون الدينية والسياحة والآثار وكذلك الفنانة سماء عبد الهادي مسؤولية ما جرى.

#محكمة أريحا #سماء سعد عبد الهادي #مقام النبي موسى

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