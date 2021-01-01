وزير الصحة الإسرائيلي: سنعود للحياة الطبيعية عند انتهاء التطعيم بعد ثلاثة أشهر

القدس المحتلة /سما/

أكد وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، أنه في غضون ثلاثة أشهر سيتم الانتهاء من تطعيم لقاح كورونا لكل من يرغب في ذلك، وحينها يمكن إعادة فتح المرافق الاقتصادية وإحياء النشاط الثقافي.



وأوضح أن إعطاء اللقاح ضد كورونا سيكون على جرعتين ولا تغيير في هذه السياسة الصحية.



وخلال جولة في شمال البلاد، قال وزير الصحة: إنه "في ظل تردي الوضع الوبائي فلا مناص من الإغلاق الكامل بما في ذلك تعطيل العملية الدراسية".



ومن جانبه، أعرب وزير التعليم الإسرائيلي يوآف غالانت، عن معارضته لإغلاق المؤسسات التعليمية بالكامل.



وقال: إن المدارس ورياض الأطفال ليست مصدرًا للعدوى، وانتقد موقف وزارة الصحة من هذه المسألة قائلًا: إنه "ينطوي على تشويه للحقائق".



وأضاف غالانت أنه من الصواب قبول الصيغة التوافقية التي عرضها بشأن فتح صفوف الأول وحتى الرابع الابتدائية والمرحلة الثانوية.