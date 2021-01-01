  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير الصحة الإسرائيلي: سنعود للحياة الطبيعية عند انتهاء التطعيم بعد ثلاثة أشهر

الأحد 03 يناير 2021 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الصحة الإسرائيلي: سنعود للحياة الطبيعية عند انتهاء التطعيم بعد ثلاثة أشهر



القدس المحتلة /سما/

أكد وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، أنه في غضون ثلاثة أشهر سيتم الانتهاء من تطعيم لقاح كورونا لكل من يرغب في ذلك، وحينها يمكن إعادة فتح المرافق الاقتصادية وإحياء النشاط الثقافي.
 
وأوضح أن إعطاء اللقاح ضد كورونا سيكون على جرعتين ولا تغيير في هذه السياسة الصحية.
 
وخلال جولة في شمال البلاد، قال وزير الصحة: إنه "في ظل تردي الوضع الوبائي فلا مناص من الإغلاق الكامل بما في ذلك تعطيل العملية الدراسية".
 
ومن جانبه، أعرب وزير التعليم الإسرائيلي يوآف غالانت، عن معارضته لإغلاق المؤسسات التعليمية بالكامل.
 
وقال: إن المدارس ورياض الأطفال ليست مصدرًا للعدوى، وانتقد موقف وزارة الصحة من هذه المسألة قائلًا: إنه "ينطوي على تشويه للحقائق".
 
وأضاف غالانت أنه من الصواب قبول الصيغة التوافقية التي عرضها بشأن فتح صفوف الأول وحتى الرابع الابتدائية والمرحلة الثانوية.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #لقاح كورونا #يولي إدلشتاين

الأكثر قراءة اليوم

تردد قناة الأهلي الجديد 2021 hd على نايل سات وجميع الأقمار

قائد كتيبة في جولاني يشعل النار داخل موقع عسكري والسبب .. ؟

فيديو الجي كلاس السوداء في الأغوار بالأردن كامل (شاهد)

ثروتها 8 مليار دولار.. ضجة و جدل بعد زواج سعودية ثرية من سائقها الباكستاني (فيديو

قناة عبرية : دولة عربية كبيرة تنضم إلى المحور المعادي لإسرائيل

غزة: الشرطة توضح بشأن اعتقال أربعة مواطنين من إحدى العائلات بخانيونس

"الرواية المفقودة" الجزء الثاني.. وثائقي يرصد قصة الخلاف الكبير بين الرئيس عباس ودحلان

الأخبار الرئيسية

صحة غزة تعلن موعد وصول لقاح فيروس "كورونا" إلى فلسطين..

صحيفة اسرائيلية: لهذا السبب.. الرئيس عباس يطالب باستئناف المفاوضات مع إسرائيل في أقرب وقت

لجنة الانتخابات المركزية: لم يتم تحديد موعد لإصدار المرسوم الرئاسي حول الانتخابات العامة

التربية والتعليم تكشف طبيعة العملية التعليمية في عام 2021

صور ..إصابة خطيرة لزوجة "ارهابي يهودي" قتل فلسطينيين في الضفة.. والاحتلال يحاصر دير نظام

اعلان سما رسائل