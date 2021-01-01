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الشرطة تحرر مخالفات سلامة وتغلق محال تجارية في سلفيت

الأحد 03 يناير 2021 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تحرر مخالفات سلامة وتغلق محال تجارية في سلفيت



سلفيت /سما/

حررت الشرطة مخالفات سلامة وأغلقت محال تجارية لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، وقرار الإغلاق في محافظة سلفيت.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية في محافظة سلفيت وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها خلال اليومين الماضيين تنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق المعلنة، قامت الشرطة بإغلاق تسع محال تجارية في المحافظة.

كما حررت 330 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة الفلسطينية.
 

#الشرطة الفلسطينية #سلفيت

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