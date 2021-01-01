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نابلس: الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات

الأحد 03 يناير 2021 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: الشرطة تقبض على مطلوبين وتحرر مخالفات



نابلس /سما/

قبضت الشرطة خلال 48 ساعة الماضية على مطلوبين صادر بحقهم مذكرات قضائية، ومسجل بحقهم عدة شكاوى ومشتبه بهم بعدة قضايا بنابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية فقد قامت الشرطة بالقبض على 41 مطلوباً صادر بحقهم 91 مذكرة قضائية ومسجل بحقهم شكاوى ومشتبه بهم بعدة قضايا. 

وأضافت: أنه تم تحرير 169 مخالفه مرورية وحررت 219 مخالفة كمامة لعدم الالتزام بالشروط والبرتوكول الصحي للحد من تفشي وباء (كورونا).

وأكدت بأنه تم التحفظ على المطلوبين تمهيدًا لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.
 

#الشرطة الفلسطينية #القبض على مطلوبين

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