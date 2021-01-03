عون يصفع مسؤول إيراني: لا شريك للبنانيين بحفظ استقلال وطنهم وسيادته

بيروت /سما/

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أنه لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه.

جاء ذلك ردًا على تصريح قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، حاجي زاده، بقوله إن "غزة ولبنان تمثلان الخندق الأول للمعركة، وكل ما تراه بشأن القوة الصاروخية في غزة ولبنان تمّ بدعم من إيران".

وقال عون في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" يوم الأحد: "لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره".

لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره. — General Michel Aoun (@General_Aoun) January 3, 2021

وكان حاجي زاده، قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، قال السبت، إن "كل الصواريخ الموجودة في غزة ولبنان تمت بدعم إيراني"، مؤكدًا أنهما الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل.

وأضاف في مقابلة مع وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، أن "المفاوضات حول قدراتنا الصاروخية خط أحمر"، لافتا: "لم يجبرنا أحد على تحديد مدى 2000 كيلومتر لصواريخنا".

وجاءت تصريحاته في الوقت الذي تهدد إيران بالثأر خلال الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس بأيدي القوات الأمريكية.