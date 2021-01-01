محافظ الخليل يلتقى القنصل الإيطالي العام في القدس

الخليل /سما/

التقى محافظ مدينة الخليل جبرين البكري، اليوم الأحد، القنصل الإيطالي العام في القدس جوزيبي فيدل، وأطلعه على الواقع الذي تعيشه المحافظة في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

واستعرض البكري، واقع المحافظة على كافة المستويات، وانتهاكات الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم في منطقة مسافر يطا والبلدة القديمة من الخليل، مثمنًا الدور التاريخي للشعب وللحكومة الايطالية في دعم القضية الفلسطينية.

ولفت إلى الوضع الصحي في المحافظة وآخر تحديثات الحالة الوبائية في ظل جائحة "كورونا"، مُضيفًا بأنّه تم بدء العمل بمشفى دورا الحكومي والمتخصص في علاج المصابين بالفيروس، وعن قرب افتتاح مستشفى حلحول، إضافة لوجود غرف صحية "Triage" واقسام خاصة بـ "كورونا" في باقي مستشفيات المحافظة.

بدوره، أشار القنصل الإيطالي،إلى توجه القنصلية والوكالة الإيطالية لدعم المحافظة بمشاريع مستقبلية في المجالات التعليمية والصحية وقطاع الأعمال والمشاريع الصغيرة، في المسافر ومناطق "ج".

وأكّد القنصل، على أن الحكومة الايطالية تنظر للشعب الفلسطيني كشعب صديق، لافتًا إلى الدعم الذي تحظى به القضية الفلسطينية في إيطاليا.

وفي ختام اللقاء، قام القنصل الإيطالي بجولة في البلدة القديمة، للوقوف عن كثب على حيثيات الوضع فيها، وما يعانيه المواطنون.