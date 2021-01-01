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نابلس: وقفة منددة بحرمان الأسرى من لقاح كورونا

الأحد 03 يناير 2021 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: وقفة منددة بحرمان الأسرى من لقاح كورونا



نابلس /سما/

نظمت اللجنة الوطنية لدعم الاسرى بمحافظة نابلس اليوم، وقفة للتضامن مع الاسرى في سجون الاحتلال وتنديدا بحرمانهم من اللقاح المضاد لفايروس كورونا.

وردد المشاركون بالوقفة التي جرت في ميدان الشهداء وسط المدينة، هتافات منددة بقرار الاحتلال عدم اعطاء اللقاح للاسرى، وتطالب بتوفير الرعاية الصحية للاسرى.

ووصف منسق اللجنة الوطنية مظفر ذوقان قرار وزير الامن الداخلي الاسرائيلي بحرمان الاسرى من تلقي اللقاح، بالقرار الفاشي، مؤكدا أنه يمثل قرارا بالقتل مع سبق الإصرار ضد الأسرى.

وأشار الى ان هناك 31 أسيرا أصيبوا بفيروس كورونا في سجن النقب، وهم معرضون للخطر، وهناك 700 أسير مرضى يعانون الإهمال الطبي، بينهم 13 أسيرا مقيمون بشكل دائم في عيادة سجن الرملة، متسائلا كيف سيواجه هؤلاء الأسرى هذا الفايروس وهم لا يتلقون الرعاية اللازمة؟

وقال أنه ومنذ بداية الجائحة تم توجيه رسائل عديدة للصليب الأحمر ولمنظمة الصحة العالمية تحذر من الخطر المحدق بالأسرى، وتطلب منهم الضغط على حكومة الاحتلال لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، لكن الاحتلال يدير ظهره لحقوق الأسرى.

ولفت إلى أن الحكومة الاسرائيلية أفرجت عن سجناء جنائيين بسبب جائحة كورونا، لكنها بالمقابل لم تفرج عن أي أسير لهذا السبب، وهو ما يعبر عن العنصرية الإسرائيلية.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #لقاح كورونا #فيروس كورونا

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