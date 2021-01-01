الحوثي: السعودية تعتقل نشطاء حماس وتعذبهم و ذنبهم الوحيد أنهم يدعمون المقاومة ضد العدو

صنعاء/سما/

قال زعيم حركة أنصار الله في اليمن عبدالملك بدرالدين الحوثي اليوم الأحد في لقاء معه على قناة المسيرة بمناسبة الذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، أن السعودية تعتقل نشطاء محسوبين على حركة حماس وتعذبهم وذنبهم أنهم يدعمون المقاومة ضد كيان العدو.

وأكد أن القضية الفلسطينية ستبقى الأساس بالنسبة لنا مهما فرط فيها الآخرون الذين انكشف أمرهم.

و أضاف أن تحرير قطاع غزة في فلسطين والانتصارات التي حققها حزب الله في لبنان نماذج عن نجاح تجربة الجهاد والاستشهاد.

و أشار الى أن المؤامرات اليوم باتت مكشوفة لصالح كيان العدو ضد الشعب الفلسطيني، حيث يساهمون في حصار الفلسطينيين ويقاطعونهم في كل شيء ويمدون جسور التعاون للعدو الإسرائيلي.

و أكد أن وجود العدو الإسرائيلي في فلسطين حالة لا شرعية لها أبدا وكلها بغي وإجرام ومصادرة للحقوق وسفك للدماء بغير حق.

وقال نحتاج لترسيخ مفهوم الشهادة في سبيل الله لمواجهة طواغيت العصر أمريكا وإسرائيل وعملائهم، وأن سوريا والعراق والبحرين تقدم نماذج عن ثمار الصمود والاستعداد للتضحية والشهادة.

و أوضح أن تحرك قطار التطبيع علنا كشف علاقة بعض الأنظمة بالعدو الإسرائيلي لتمكينه من قيادة المنطقة بكونه وكيلًا لأمريكا، وان حقيقة المعركة القائمة في واقع الأمة هي معركة تقودها أمريكا وإسرائيل وينضم بعض كيانات هذه الأمة إليهما.

وأشار الى أن في مواجهة التطبيع حاول البعض التنصل عن المسؤولية وإثارة الالتباس عبر تحويل بوصلة العداء إلى داخل الأمة الإسلامية.

وقال "كل محاولات تحويل بوصلة العداء إلى الداخل الإسلامي عبر توجيهها إلى إيران ودول محور المقاومة هي لإبعاد الأمة عن التصدي لأعدائها الحقيقيين.

و أكد أن أمتنا جديرة بالحرية والاستقلال، وهذا لن يتحقق بوجود حالة الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية.