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صور ..إصابة خطيرة لزوجة "ارهابي يهودي" قتل فلسطينيين في الضفة.. والاحتلال يحاصر دير نظام

الأحد 03 يناير 2021 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور ..إصابة خطيرة لزوجة "ارهابي يهودي" قتل فلسطينيين في الضفة.. والاحتلال يحاصر دير نظام



رام الله / سما /

أصيبت مستوطنة بجروح حرجة، الأحد، إثر تعرض سيارتها للرشق بالحجارة قرب قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وقال جيش الاحتلال، أن قواته شرعت بعملية بحث وتفتيش عن ملقي الحجارة، وأنها فرضت طوقا وحصارا على قرية دير نظام المجاورة.

وذكرت مصادر في الإسعاف الإسرائيلي، أن المستوطنة أصيبت بالرأس ونقلت إلى مستشفى "تل هشومير" في حالة خطيرة.

والمستوطِنة الجريحة، هي زوجة "يعكوف تيتل" الذي عُرف بـ "الإرهابي اليهودي" بعد أن أقدم على قتل فلسطيْنيين، وارتكاب سلسلة من الأعمال الإرهابية التخريبية ضد الفلسطينيين. وكان الإرهابي تيتل، قد حكم عليه المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس عام 2013 بالسجن المؤبد مرتين إضافة إلى السجن لثلاثين سنة آخرى.

وقال رئيس مجلس ما يعرف بمستوطنات "بنيامين" يسرائيل غانتس، إن المستوطنة كانت ذاهبة لإجراء فحص كورونا، عندما ألقى باتجاهها فتية فلسطينون الحجارة قرب مستوطنة "نفي تسوف"، ما أدى إلى إصابتها بحجر في الرأس.

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