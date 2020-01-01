احتجاز 36 أسيرة في "الدامون" بينهن جريحات وثلاث قيد "الإداري"

رام الله /سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته، اليوم، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز 36 أسيرة داخل معتقل "الدامون"، بظروف قاسية.

وأشارت الهيئة إلى أن من بين الأسيرات المحتجزات 24 أسيرة محكومة بأحكام متفاوتة، يصل أعلاها إلى 16 عاماً بحق الأسيرتين شاتيلا أبو عيادة وشروق دويات، و9 أسيرات موقوفات، و3 أسيرات قيد الاعتقال الإداري وهن (شروق البدن، وختام الخطيب، وبشرى الطويل).

وأضافت أن من بين المعتقلات من تعاني من أوضاع صحية صعبة للغاية، كحالة الأسيرة إسراء جعابيص المصابة بحروق وبحاجة لعدة عمليات، وأمل طقاطقة المصابة بخمس رصاصات وبحاجة لإجراء عملية لإزالة البلاتين من ساقها، وإيمان أعور التي تعاني من كتل سرطانية في الأوتار الصوتية، وروان أبو زيادة التي تعاني من أوجاع في الرقبة والمعدة، ونسرين أبو كميل التي تشتكي من مرض الضغط والسكري والتهاب بأصابع القدمين، وجميعهن بحاجة لمتابعة طبية حثيثة ومتخصصة لحالاتهن.