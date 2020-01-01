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الأردن: تعاقدنا على 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا وسيكون تلقيها اختياريا ومجانيا

الأحد 03 يناير 2021 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: تعاقدنا على 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا وسيكون تلقيها اختياريا ومجانيا



عمان /سما/

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن حكومته تعاقدت على 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا بينها مليون من فايزر و2 مليون من إئتلاف كوفاكس.

وإعلان الخصاونة جاء خلال تقديم البيان الوزاري أمام مجلس النواب اليوم الأحد.

من جانبه قال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات اليوم ، إن "اللقاحات التي سيوفرها الأردن لمواطنيه جميعها آمنة وفعالة، وستكون اختيارية ومجانية".

وأكد عبيدات في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر" أن "الاشاعات عن لقاحات كورونا، تعطل جهود مواجهته"، داعيا المواطنين إلى التسجيل بهدف تلقي اللقاح.

ووصل عدد مصابي كورونا في الأردن حتى الساعة إلى 296,668، بينما تم تسجيل 3,877 حالة وفاة وفق بيانات موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص بمتابعة ورصد إصابات كورونا في دول العالم.

#الاردن #لقاح كورونا #فيروس كورونا

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