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الخارجية: الحصول على موافقات للسفر إلى دبي ورحلة جديدة إلى نيويورك

الأحد 03 يناير 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: الحصول على موافقات للسفر إلى دبي ورحلة جديدة إلى نيويورك



رام الله /سما/

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية، عن حصوله على الموافقات اللازمة للطلبة والمواطنين ورجال الأعمال الذين سجلوا لدينا للسفر الى دبي، وذلك في 30/12/2020 عبر المنصة الالكترونية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، "أن على جميع الذين سجلوا لدينا سابقا وابلغناهم بحصولهم على الموافقات اللازمة، والذين سجلوا لدينا عبر المنصة الاخيرة المذكورة اعلاه المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/ او عبر وكيل سفرهم المحلي".

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كما أعلن الفريق عن توفير رحلة جديدة الى نيويورك للمسجلين خلال شهر 12 من العام 2020 ولم يتمكنوا من السفر على متن الرحلات السابقة ، وهي متاحة أيضا للسفر امام الذين سجلوا لدينا وحصلوا على الموافقات اللازمة للسفر الى شيكاغو.

ونوه الفريق لجميع المواطنين الراغبين بالسفر بضرورة حصولهم على شهادة معتمدة من وزارة الصحة بخلوهم من فيروس كورونا، على ان تتضمن الشهادة او الكتاب تحديد ساعة وقت اخذ عينة الفحص، وذلك لمدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت اخذ العينة الى وقت الصعود الى الطائرة.

ونوه الفريق لجميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر الاطلاع على الوقت المحدد لاجراء فحص الكوورنا والوقت المحدد للتواجد في المعابر (الاستراحة) حسب الجدول اعلاه.

وأكد الفريق لجميع الذين يقومون بالحجز وشراء التذاكر بضرورة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص الكوروناwww.mofa.pna.ps/reservation ، واستكمال الطلب بشكل كامل.

#وزارة الخارجية #سفر المواطنين #رحلات سفر

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