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الاعلان عن موعد صرف رواتب موظفي الاونروا

الأحد 03 يناير 2021 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلان عن موعد صرف رواتب موظفي الاونروا



غزة /سما/

قال رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين بـ"الأونروا"، د. محمود حمدان، إنّ "السيد "فيليب لازاريني" المفوض العام "للأونروا" أعلن أن الرواتب ستكون خلال هذا الأسبوع وهي خطوة تُشكر عليها إدارة الوكالة، وفي نفس الوقت لا يجوز أن يبقى عدم توفير الدعم المالي سيفاً مسلطاً من قبل الدول المانحة التي لا تتبرع وأخرى متآمرة على شعبنا".

وأضاف حمدان خلال حديث لإذاعة صوت الأقصى، " أنّ التهديدات المستمرة لها انعكاس سلبي على الموظف وتجعله في قلق وتوتر وظيفي، وهو ما ينعكس على جودة العمل سواء الصحية والتعليمية أو الخدماتية والاغاثية.

وأكّد على أنّ الأزمة التي تتعرض لها "الأونروا" تحتاج إلى حلول جذرية وعلى رأسها رصد ميزانية ثابتة لها في الأمم المتحدة بحيث لا تبقى عرضة للتوتر والقلق الشهري أو السنوي.

وتابع: "لن نقبل بتهديد الموظفين واللاجئين ونتداعى باستمرار لاجتماعات مستمرة لتجنيب الوكالة في مناطقها الخمسة أي أزمة قادمة، ويجب على "الأونروا" أن تتحمل كامل مسؤوليتها في توفير الأموال والمنح اللازمة لاستمرار عملها".

وختم حمدان حديثه قائلاً: "كل الخيارات مفتوحة أمامنا إذا تعرض قوت وحقوق أبنائنا للخطر، وسيكون لنا ردود أفعال كبيرة من ضمنها نزاع عمل وإضراب مفتوح ومسيرات للحدود الشرقية".

#الاونروا #رواتب الموظفين #موظفين الاونروا #قطاع غزة

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