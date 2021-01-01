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الكشف عن نص رسالة هنية للفصائل بشأن موافقة حماس على إجراء الانتخابات

الأحد 03 يناير 2021 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن نص رسالة هنية للفصائل بشأن موافقة حماس على إجراء الانتخابات



رام الله /سما/

نشر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، اليوم الأحد، نص الرسالة التي وجهها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية للفصائل والأحزاب الفلسطينية.

وأعلن هنية خلال الرسالة موافقة حماس على إجراء الانتخابات، بناءً على مخرجات اجتماع اسطنبول بين حركتي فتح وحماس، قبل نحو ثلاثة أشهر.

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وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال: إن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، تلقى رسالة خطية من الرئيس محمود عباس، رحب فيها بمضمون ما ورد في رسالة رئيس الحركة قبل أيام، واصفاً إياها أنها تشكل أرضية عمل مشترك للانطلاق باتجاه بناء الشراكة، وإنهاء الانقسام، وتجسيد وحدة الوطن والشعب والقيادة والقرار، من خلال عملية ديمقراطية حرة ونزيهة.

ووفق تصريح لطاهر النونو، المستشار الإعلامي لهنية، أكد الرئيس عباس بالرسالة، التزامه والتزام حركة (فتح) ببناء الشراكة، وتحقيق الوحدة باعتبارها هدفاً استراتيجياً، معتبراً أن الحوار الوطني، هو الطريق لتجسيد ذلك.
 

#حماس #اسماعيل هنية #الانتخابات الفلسطينية #الفصائل الفلسطينية #حركة فتح

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